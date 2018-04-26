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Ректор ИТМО пожаловался властям на проблемы ученых из-за действий Роскомнадзора
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Ректор ИТМО пожаловался властям на проблемы ученых из-за действий Роскомнадзора 

RB.ru 47 минут назад
Фото: RB.ru
« Блокировка IP-адресов Amazon, Microsoft и Google, осуществляемая Роскомнадзором с целью прекращения работы мессенджера Telegram, влечет за собой серьезные проблемы в работе ученых и преподавателей Университета ИТМО и других российских вузов, наносящие существенный урон для всей системы отечественной науки и образования и, в конечном итоге, для экономики страны», — утверждается в письме.
Научным сотрудникам ИТМО стали недоступны полные тексты статей в международных научных изданиях из-за блокировки адресов Amazon, уточнил Васильев.
В течение недели не работает онлайн-крус университета «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов», так как он размещен на глобальной платформе открытого образования edX, также заблокированной Роскомнадзором.
«Данное обстоятельство позорит международную репутацию» ИТМО и «подрывает позиции вуза на глобальном рынке международного образования», подчеркнул ректор университета.
Помимо этого, Васильев отметил «существенные» трудности при сотрудничестве с зарубежными коллегами.
«Обмен и совместная работа с документами по многочисленным международным исследовательским проектам парализованы или значительно затруднены, поскольку осуществляются через Google Drive, Google Docs и ряд других широко используемых во всем мире сервисов Google, доступ к которым для российских членов команды сейчас закрыт», — пояснил он.
Ректор ИТМО опасается, что из-за действий Роскомнадзора университет «в скором времени будет не в состоянии достигнуть показателей эффективности», заявленных в «дорожной карте».
Васильев попросил власти «в ближайшее время обеспечить восстановление доступа» российских научно-образовательных учреждений к необходимым сервисам, чтобы «предотвратить катастрофические последствия сложившейся ситуации для будущего России».
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