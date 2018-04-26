Ректор ИТМО пожаловался властям на проблемы ученых из-за действий Роскомнадзора

« Блокировка IP-адресов Amazon, Microsoft Google , осуществляемая Роскомнадзором с целью прекращения работы мессенджера Telegram, влечет за собой серьезные проблемы в работе ученых и преподавателей Университета ИТМО и других российских вузов, наносящие существенный урон для всей системы отечественной науки и образования и, в конечном итоге, для экономики страны», — утверждается в письме.

Научным сотрудникам ИТМО стали недоступны полные тексты статей в международных научных изданиях из-за блокировки адресов Amazon , уточнил Васильев.

В течение недели не работает онлайн-крус университета «Как побеждать на олимпиадах по программированию: секреты чемпионов», так как он размещен на глобальной платформе открытого образования edX, также заблокированной Роскомнадзором.

«Данное обстоятельство позорит международную репутацию» ИТМО и «подрывает позиции вуза на глобальном рынке международного образования», подчеркнул ректор университета.

Помимо этого, Васильев отметил «существенные» трудности при сотрудничестве с зарубежными коллегами.

«Обмен и совместная работа с документами по многочисленным международным исследовательским проектам парализованы или значительно затруднены, поскольку осуществляются через Google Drive, Google Docs и ряд других широко используемых во всем мире сервисов Google, доступ к которым для российских членов команды сейчас закрыт», — пояснил он.

Ректор ИТМО опасается, что из-за действий Роскомнадзора университет «в скором времени будет не в состоянии достигнуть показателей эффективности», заявленных в «дорожной карте».