На Роскомнадзор пожаловались ученые

На Роскомнадзор пожаловались ученыеБлокировка Telegram не только отразилась на простых пользователях, но и повлияла на работу научно-исследовательских лабораторий, университетов и центров разработчиков из самых разных сфер.

В адрес Дмитрия Медведева Герман Клименко поступило несколько жалоб от представителей науки. Российские ученые назвали блокировку «катастрофической для страны» и возмутились недоступностью хостинг-провайдеров из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер.

Открытое письмо советнику по развитию интернета направил ректор ИТМО.

В результате наши научные сотрудники не способны оперативно получать информацию о новейших международных исследованиях в своей области. Информацию критически необходимую им для того, чтобы быть в лидерах мирового научного процесса.

Васильев отметил, что если Роскомнадзор и дальше будет придерживаться текущей политики «хаотичных блокировок», многие ведущие российские научно-образовательные центры попросту потеряют свои высокие позиции в области международных исследований и открытого образования.

К Дмитрию Медведеву обратилось Общество научных работников, отметившее проблемы в работе ряда сервисов и площадок: сайта Google и научного журнала Science, центрального репозитория библиотек Java, архивов журналов издательства Wiley, информационной системы КИАС.

Общество научных работников потребовало «приостановить» деятельность РКН и привлечь к ответственности руководителей ведомства, из-за которых возникли проблемы с доступом к вышеназванным ресурсам.