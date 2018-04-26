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На Роскомнадзор пожаловались ученые
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На Роскомнадзор пожаловались ученые 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
На Роскомнадзор пожаловались ученыеБлокировка Telegram не только отразилась на простых пользователях, но и повлияла на работу научно-исследовательских лабораторий, университетов и центров разработчиков из самых разных сфер.
В адрес Дмитрия Медведева и Герман Клименко поступило несколько жалоб от представителей науки. Российские ученые назвали блокировку «катастрофической для страны» и возмутились недоступностью хостинг-провайдеров из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер.
Открытое письмо советнику по развитию интернета направил ректор ИТМО.
В результате наши научные сотрудники не способны оперативно получать информацию о новейших международных исследованиях в своей области. Информацию критически необходимую им для того, чтобы быть в лидерах мирового научного процесса.
Владимир Васильев, ректор ИТМО
Васильев отметил, что если Роскомнадзор и дальше будет придерживаться текущей политики «хаотичных блокировок», многие ведущие российские научно-образовательные центры попросту потеряют свои высокие позиции в области международных исследований и открытого образования.
К Дмитрию Медведеву обратилось Общество научных работников, отметившее проблемы в работе ряда сервисов и площадок: сайта Google и научного журнала Science, центрального репозитория библиотек Java, архивов журналов издательства Wiley, информационной системы КИАС.
Общество научных работников потребовало «приостановить» деятельность РКН и привлечь к ответственности руководителей ведомства, из-за которых возникли проблемы с доступом к вышеназванным ресурсам.
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