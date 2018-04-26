Челябинцы смогут пожаловаться на проблемы благоустройства на новом сервисе

Челябинцы смогут обращаться к чиновникам и получать ответы на новом специальном сервисе в режиме онлайн.

Компания «Проектный офис», которая занимается разработкой программных решений, запустила сервис «Город это я». На этом сервисе челябинцы могут пожаловаться на проблемы благоустройства города, а также получить от муниципалитета ответ на свою обращение в режиме онлайн.

По словам исполнительного директора компании Дениса Безенкова, сервис разработан на волонтерских началах Он представляет собой карту города, на которой любой человек может отметить те территории, у которых есть проблемы с благоустройством, и пояснить, что именно его не устраивает. Уже сейчас граждане начали оставлять жалобы на дорожные ямы. Городская администрация намерена участвовать в работе проекта и решать проблемы, обозначенные гражданами.

Добавим, что разработчики призывают граждан высказывать критические замечания в конструктивном ключе с соблюдением этических норм. Все обращения проходят модерацию перед публикацией.