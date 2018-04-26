Просмотры видео на Apple TV и Android выросли в 1 квартале

Аналитическая видеоплатформа Conviva, клиентами которой являются HBO, Turner, Hulu, CBS NBC , ESPN, BT и Sky, объявила об увеличении, по сравнению с прошлым годом, на 114% количества часов просмотра стриминг видео в 1 квартале 2018 года, до почти 5 млрд часов.

Несмотря на рост стриминга во всем мире, наиболее внушительный квартальный рост показывает Северная Америка — 174%. Также существенный рост отмечен на платформах Apple TV и Android.

Больше всего стриминг сейчас популярен в приложениях на мобильных устройствах и на ТВ с доступом в интернет, в отличие от веба. Это привело к тому, что на этих платформах наблюдался значительный рост и число просмотров через приложения выросло на 136% по сравнению с прошлым годом.

Производители устройств, которые также разрабатывают и приложения, в том числе Apple и Roku согласно данным отчета также выигрывают от такого роста. Apple TV, например, зафиксировал 709% рост числа просмотров в прошлом году, Roku — 87%.

Учитывая, что рост числа просмотров не означает рост популярности — эти цифры не показывают, сколько часов видео было просмотрено на этих платформах. Roku все еще лидирует по этим показателям — более миллиарда часов, а у Apple TV — пока только 256 млн (нужно отметить, что данные Conviva лишь частично репрезентативны, вследствие их источника. Пользователи Roku в прошлом году просмотрели чуть меньше 15 млрд часов видео, таким образом в квартал они смотрят более миллиарда часов. Но отчет Conviva не показывают полную картину, где Roku опережает конкурентов — Apple TV, Chromecast, Fire TV и остальных).

Еще одним интересным открытием истекшего квартала стал рост стриминга в Android. Количество проигрываний показало квартальный рост 168%, по сравнению со 138% у iOS.

ИСТОЧНИК: TC