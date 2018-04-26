Ещё
Как в Windows 10 использовать виртуальные Рабочие столы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

Как в Windows 10 использовать виртуальные Рабочие столы 

Chip.ru 57 минут назад
Фото: Chip.ru
Если вы работаете с ноутбуком или настольным ПК, Window 10 предлагает вам новую удобную функцию: виртуальные Рабочие столы. Этой возможностью пользуются не многие, а между тем она может существенно экономить ваше время.
Несколькими щелчками мыши можно добавить к существующему Рабочему столу дополнительные рабочие области. Это позволит, например, создать отдельную зону для всех программ, необходимых для обработки коллекции изображений.
Для создания нового Рабочего стола щелкните в Панели задач на символе «Представление задач» (рядом со строкой поиска) и затем на «Новый рабочий стол», после чего Windows автоматически создает новый рабочий стол.
С помощью иконки «Представление задач» можно удобно переключаться между различными Рабочими столами.
Читайте также: Как создавать заметки на рабочем столе Windows 10  Как зафиксировать расположение ярлыков рабочего стола в Windows
Блокировка ПК с помощью ярлыка на Рабочем столе Фото: компании-производители
Chip.ru: последние новости
Android: ТОП-3 приложений для адресной книги 6 лайфхаков для эффективного использования оборудования Что делать, если вас взломали в Facebook?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…350
Макаревич снова оскорбил россиян790
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море262
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение