Как в Windows 10 использовать виртуальные Рабочие столы

Если вы работаете с ноутбуком или настольным ПК, Window 10 предлагает вам новую удобную функцию: виртуальные Рабочие столы. Этой возможностью пользуются не многие, а между тем она может существенно экономить ваше время.

Несколькими щелчками мыши можно добавить к существующему Рабочему столу дополнительные рабочие области. Это позволит, например, создать отдельную зону для всех программ, необходимых для обработки коллекции изображений.

Для создания нового Рабочего стола щелкните в Панели задач на символе «Представление задач» (рядом со строкой поиска) и затем на «Новый рабочий стол», после чего Windows автоматически создает новый рабочий стол.

С помощью иконки «Представление задач» можно удобно переключаться между различными Рабочими столами.

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Блокировка ПК с помощью ярлыка на Рабочем столе Фото: компании-производители