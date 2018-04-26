Ещё
ичный кабинет налогоплательщика для физических лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

ичный кабинет налогоплательщика для физических лиц 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Уважаемые налогоплательщики сообщаем, оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его можно в App Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».
Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».
Мобильные приложения построены на данных обновленной web-версии интернет — сервиса Личного кабинета. ФНС России обновила сервис «Личный кабинет налогоплательщика» в ноябре 2017 года. За это время его посетили более 1,5 млн раз.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
ПОЛК ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу Информация для поступающих в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя Собянин расширил перечень московских промкомплексов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…344
Макаревич снова оскорбил россиян785
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море255
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение