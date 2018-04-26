ичный кабинет налогоплательщика для физических лиц

Уважаемые налогоплательщики сообщаем, оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение доступно пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его можно в App Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного кабинета, так и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».