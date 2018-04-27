Первый смартфон на Android Go скоро будет и у Samsung

В минувшем году Google представила операционную систему Android Oreo Go Edition, для краткости называемую просто Android Go. Особенностью данной ОС считается ее ориентированность на самые слабые смартфоны с 1 Гбайт оперативной и 4/8 Гбайт встроенной памяти. Чипсет для такого смартфона может быть самый слабый — Google адаптировала под него не только саму систему, но и практически все свои сервисы.

На начало второго квартала 2018 года несколько производителей уже представили свои Android Go-смартфоны, среди них можно отметить следующие устройства: Nokia 1, Alcatel 1X, ZTE Tempo Go и другие. А теперь оказалось, что скоро подобный смартфон будет у Meizu, LG и даже у Samsung. По словам журналистов Winfuture.de, Samsung уже тестирует этот смартфон в бенчмарке GeekBench (модельный номер SM-J260G). Устройство обладает 1 Гбайт ОЗУ, имеет операционную систему Android 8.1 и работает на однокристальной системе Samsung Exynos 7570 с тактовой частотой 1,43 ГГц. Для указания принадлежности смартфона к категории Android go-устройств, к названию SoC был зачем-то добавлен суффикс «Go».

В одноядерном тесте смартфон Samsung SM-J260G набирает 625 баллов и 1747 баллов в многоядерном. Вероятнее всего (если судить по модельному номеру), аппарат войдет в серию Galaxy J, а продаваться он будет как Galaxy J2 Core.

Samsung давно не выпускала смартфонов на ванильной Android. Последний раз это случилось в 2014 году с аппаратом Galaxy S4 Google Play Edition.