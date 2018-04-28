Какие смартфоны обновят до Oreo в понедельник?

В понедельник, 30 апреля 2018 года, до Android Oreo начнут обновлять два известных смартфона. Более того, не исключается, что один из них получит набор функций искусственного интеллекта. Впрочем, это лишь предположение. Но в любом случае для пользователей этих девайсов предстоящее обновление ПО — значимое событие, означающее расширение функциональности привычных смартфонов.

Honor 7X обновят до Android 8.0 Oreo

Пользователям уже было известно, что программное обеспечение смартфона Honor 7X будет обновлено до версии операционной системы Android 8.0 Oreo. Но только сейчас стала известна определенная дата обновления. Более подробно данная тема была рассмотрена на страницах ресурса theandroidsoul.com. Необходимо сразу отметить, что речь идет о начале предоставления обновления для рассматриваемого девайса в Соединенных Штатах

Honor USA на своей официальной странице в социальной сети Facebook анонсировала, что предоставление обновления до Android Oreo для умного телефона Honor 7X начнется 30 апреля 2018 года (в понедельник следующей недели). Для пользователей рассматриваемого сравнительно недорогого телефона это хорошая новость. Ожидается даже, что на рынок США эти девайсы станут поставляться с предустановленной ОС Android Oreo.

Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни обновление будет предоставлено также для другого девайса — Huawei Mate SE, для которого характерны такие же технические характеристики и функциональность, как и для Honor 7X.

Обновление LG G6 до Android Oreo. Подробности

Дополнительно также сообщается, что в предстоящий понедельник начнется предоставление обновления до Android Oreo и для другого известного смартфона — LG G6. Впрочем, речь идет об обновлении, которое будет предоставляться для девайсов на рынке Кореи . После этого ожидается обновление и для мирового рынка. Подробности предстоящего вскоре обновления операционной системы LG G6 также рассматривались ресурсом theandroidsoul.com.

В рамках программы Android Enterprise Recommended Program поискового гиганта Google , компания LG подтвердила, что G6 будет в числе девайсов, которые получат долгожданное обновление до версии ОС Android 8.0 Oreo. В Китае идет бета-тестирование и обновление ожидается уже вскоре.

Абоненты оператора T-Mobile со смартфонами G6 получат обновление уже вскоре. Оно находится в разработке. Точную дату начала предоставления обновления ПО назвать пока невозможно, но речь, вероятно, идет о ближайших неделях.

В контексте сообщения об обновлении ПО рассматриваемого девайса в сети оператора T-Mobile отмечалось также, что LG G6 будет обновлен сразу до версии Android 8.1. Таким образом, этот девайс пропустит обновление до версии 8.0 популярнейшей мобильной операционной системы. Кроме того, поскольку обновление осуществляется в рамках Android Enterprise Recommended Program, это означает, что пользователи девайса будут получать обновления безопасности как минимум в течение трех лет. Предоставление этих обновлений станет осуществляться в течение не более чем 90 дней после их релиза компанией Google, развивающей операционную систему Android.

Как уже известно, LG недавно обновила свой премиальный смартфон V30, реализовав для него те функции искусственного интеллекта, которые дебютировали в недавней новинке LG V30S ThinQ. На сегодняшний день нет уверенности в том, что эти инновационные возможности будут реализованы и для LG G6. Пользователям остается лишь надеяться, что G6 со временем обретет функциональность ThinQ. Ведь от обновления до очередной значительной версии операционной системы ждут таких функций, которых раньше в умном телефоне не было.

Но есть и другое сообщение, касающееся планов оператора Rogers Canada по обновлению ОС смартфона LG G6. В данном случае отмечается, что речь будет идти об обновлении программного обеспечения до версии Android 8.0 Oreo. Ведь V30 был обновлен именно до Android 8.0 Oreo. Ожидается, что на некоторых других рынках операционная система LG G6 начнет обновляться раньше, чем в Канаде

И вот LG Electronics подтвердила, что девайсы LG G6 начнут получать обновление до Android 8.0 Oreo с 30 апреля 2018 года. Прошло четыре месяца после того, как компания предоставила в Корее обновление до новой версии операционной системы для V30. LG отмечает, что корейские пользователи G6 могут как получить OTA-обновление, так и использовать программу LG Bridge для персонального компьютера.

Следует отметить, что даже когда уже известна дата начала предоставления обновления, это еще не означает, что все пользователи девайсов обновляемой модели получат новую операционную систему именно в тот же день. Для того чтобы предоставить обновление пользователям определенных смартфонов, необходимо некоторое время, но ведь некоторые из рассматриваемых девайсов обновят уже в понедельник. Поскольку далеко не все Android-телефоны получают обновление до очередной версии операционной системы, сообщения о том, что какой-либо девайс вскоре обновит свое ПО, всегда относятся к числу наиболее важных тем, касающихся смартфонов.

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