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Эксперт: ограничения времени пользования интернет-ресурсами полезно для дошкольников, но не для цифровой экономики
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Эксперт: ограничения времени пользования интернет-ресурсами полезно для дошкольников, но не для цифровой экономики 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В соответствующем заявлении на странице в социальной сети Facebook парламентарий предложил на федеральном уровне обязать россиян авторизовываться в интернете через портал «Госуслуги». Те ресурсы, которые не пойдут навстречу в предлагаемых им обстоятельствах, Анохин предлагает блокировать. Необходимость таких мер, считает он, назрела из-за того, что соцсети все чаще используются в противоправных целях.
«Несмотря на абсурдность подобных предложений, следует оценивать их не с позиции эмоций. Ограничение на 3 часа в сети интернет в сутки выглядит здраво, только если мы говорим о дошкольниках. Но как насчет бизнеса, который работает через интернет? Такое ограничение чревато потерей огромного количества рабочих мест, ущербом экономике. Создание цифровой экономики и будущего в целом невозможно с подобными ограничениями», — сказал в разговоре с «ФедералПресс» заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
«Если говорить про идентификацию по паспорту, сейчас де-факто так или иначе требуется идентификация для пользования публичными Wi-Fi сетями. Если мы говорим про домашний интернет, он оформляется по договору с паспортными данными абонента. Техническая реализация подобных ограничений (которые предлагает А. Анохин), конечно, возможна. Но, наверное, нет смысла это даже обсуждать», — добавил эксперт.
Депутат А. Анохин представляет в Законодательном собрании Петербурга фракцию партии «Единая Россия». Он известен своими неоднозначными инициативами. В частности, он предлагал ввести предварительную общественную экспертизу произведений для кинопроката, театров, цирков и музеев.
А. Анохин громко заявил о себе и как о рэпере. С конца 2017 года он снял несколько рэп-клипов на социально-политическую тематику. Наиболее успешные из них — об Алексее Навальном и об Украине — собрали более 130 и более 50 тысяч просмотров на YouTube соответственно. В активе А. Анохина два рэп-баттла: против картонной коробки с фотографией А. Навального и против петербургского оппозиционного депутата Максима Резника. Баттлить с коробкой парламентарий решил из-за того, что московский оппозиционер на поединок не явился. Петербургскому коллеге А. Анохин проиграл.
Роскомнадзор с середины апреля пытается заблокировать в российском сегменте интернета доступ к мессенджеру Telegram по решению Таганского районного суда Москвы. Основанием для обращения ведомства в суд стал принципиальный отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Руководитель команды разработчиков мессенджера Павел Дуров настаивает на том, что приватность пользователей для Telegram на первом месте.
Из-за блокировок Роскомнадзором миллионов IP-адресов страдают рядовые пользователи различных онлайн-сервисов. Telegram при этом испытывает технические сложности, но в целом работает как обычно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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