Ещё
Приставы заблокируют порочащие сведения в Интернете через Роскомнадзор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

Приставы заблокируют порочащие сведения в Интернете через Роскомнадзор 

Время бухгалтера 1 час назад
В Закон «Об исполнительном производстве» включена новая статья 109.4.
В ней описано, как претворить в жизнь исполнительный лист, требующий удалить из сети «Интернет» сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо репутацию юрлица.
Прописан следующий не сложный алгоритм действий чиновников.
1. Должник в течение срока для добровольного исполнения не удаляет сведения из сети.
2. Тогда судебный пристав-исполнитель выносит два постановления:
— о взыскании с должника исполнительского сбора;
— об ограничении доступа к указанной информации — это постановление в течение одного рабочего дня направляется в Роскомнадзор.
3. Для указанного ведомства такое постановление является основанием для внесения доменного имени или сетевого адреса в реестр запрещенных (то есть, для блокировки интернет-ресурса).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.04.2018 № 102-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Вступил в силу 23.04.2018
Официальный интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Самозанятых граждан могут освободить от НДФЛ еще на год Обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов Что проверит Роструд с 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…350
Макаревич снова оскорбил россиян790
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море262
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение