Приставы заблокируют порочащие сведения в Интернете через Роскомнадзор

В Закон «Об исполнительном производстве» включена новая статья 109.4.

В ней описано, как претворить в жизнь исполнительный лист, требующий удалить из сети «Интернет» сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо репутацию юрлица.

Прописан следующий не сложный алгоритм действий чиновников.

1. Должник в течение срока для добровольного исполнения не удаляет сведения из сети.

2. Тогда судебный пристав-исполнитель выносит два постановления:

— о взыскании с должника исполнительского сбора;

— об ограничении доступа к указанной информации — это постановление в течение одного рабочего дня направляется в Роскомнадзор

3. Для указанного ведомства такое постановление является основанием для внесения доменного имени или сетевого адреса в реестр запрещенных (то есть, для блокировки интернет-ресурса).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.04.2018 № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Вступил в силу 23.04.2018

Официальный интернет-портал правовой информации:

http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018

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