В Адыгее заблокируют сайт о способах хищения электроэнергии 

Теучежская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт, где размещена информация о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода электроэнергии, а также сведения о возможности приобретения магнитов для остановки счетчиков.
«Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теучежской межрайонной прокуратурой в суд направлен иск с требованием признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории РФ», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Решением Теучежского районного суда иск прокуратуры удовлетворен.
Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для блокировки сайта.