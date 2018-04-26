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В Адыгее заблокируют сайт о способах хищения электроэнергии
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В Адыгее заблокируют сайт о способах хищения электроэнергии 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Теучежская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт, где размещена информация о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода электроэнергии, а также сведения о возможности приобретения магнитов для остановки счетчиков.
«Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теучежской межрайонной прокуратурой в суд направлен иск с требованием признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению на территории РФ», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Решением Теучежского районного суда иск прокуратуры удовлетворен.
Вступившее в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для блокировки сайта.
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