Facebook признал отсутствие расходов России на пропаганду Brexit

«Мы несколько раз проводили анализ для того, чтобы понять связь между российским Агентством интернет-исследований и референдумом по Brexit 2016 года. Мы обнаружили, что был потрачен 1 доллар. И тот объем, который мы нашли, он практически нулевой», — передает его слова ТАСС

В феврале сообщалось, что эксперты Facebook провели расследование, но не обнаружили активной рекламы в соцсети, связанной с Россией, во время референдума по Brexit.

В декабре Facebook сообщал, что Россия потратила на рекламу перед Brexit меньше доллара.