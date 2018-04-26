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Facebook признал отсутствие расходов России на пропаганду Brexit
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Facebook признал отсутствие расходов России на пропаганду Brexit 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Технический директор Facebook Майк Шрепфер заявил, что расходы России рекламу в соцсети перед референдумом в Великобритании по выходу из ЕС были «практически нулевыми».
«Мы несколько раз проводили анализ для того, чтобы понять связь между российским Агентством интернет-исследований и референдумом по Brexit 2016 года. Мы обнаружили, что был потрачен 1 доллар. И тот объем, который мы нашли, он практически нулевой», — передает его слова ТАСС.
В феврале сообщалось, что эксперты Facebook провели расследование, но не обнаружили активной рекламы в соцсети, связанной с Россией, во время референдума по Brexit.
В декабре Facebook сообщал, что Россия потратила на рекламу перед Brexit меньше доллара.
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