Новые функции появятся в приложении «Парковки Москвы»

Новые функции вскоре станут доступны пользователям мобильного приложения «Парковки Москвы».

Как рассказал Генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк приложение будет отображать загруженность коммерческий парковок. Таким образом автомобилисты смогут увидеть все свободные варианты парковочного пространства города.

Кроме того, появится возможность оплатить парковку с банковской карты. Снятие средств с нее будет происходить, если на счету пользователя в приложении окажется недостаточно денег.

"Эти обновления, создающие комфорт, мы будем реализовывать в этом году", — отметил Гривняк в эфире радио «Москва FM».

[АУДИОВРЕЗКА] [/АУДИОВРЕЗКА] Ранее стало известно, какие основные ошибки допускают автомобилисты при оплате парковки в столице. Выяснилось, что чаще всего водители забывают вводить код региона номерного знака автомобиля.