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Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта
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Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / agsandrew
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сооснователь Google и один из руководителей холдинга Alphabet Сергей Брин рассказал об угрозах, которые таит в себе искусственный интеллект.
"Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом", — написал предприниматель в открытом корпоративном письме.
По мнению Брина, развитие искусственного интеллекта ставит перед разработчиками все новые вопросы.
"Как они (технологии. — Прим. ред.) повлияют на трудоустройство в различных областях? Как мы можем понять, что происходит у них внутри? Что насчет оценки их объективности? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?" — спрашивает разработчик.
Опасения варьируются от страха перед научной фантастикой до сомнений в характеристиках беспилотных автомобилей, отмечает Брин.
Ранее о потенциальной угрозе искусственного интеллекта предупреждал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, через несколько десятилетий ИИ может стать настолько сильным, что «превратится в повод для беспокойства». Позицию Гейтса разделяет и глава SpaceX Илон Маск, который считает «разумные» машины «более опасными, чем ядерное оружие».
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