Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта

"Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом", — написал предприниматель в открытом корпоративном письме.

По мнению Брина, развитие искусственного интеллекта ставит перед разработчиками все новые вопросы.

"Как они (технологии. — Прим. ред.) повлияют на трудоустройство в различных областях? Как мы можем понять, что происходит у них внутри? Что насчет оценки их объективности? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?" — спрашивает разработчик.

Опасения варьируются от страха перед научной фантастикой до сомнений в характеристиках беспилотных автомобилей, отмечает Брин.