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В App Store появилась новая опция оплаты
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В App Store появилась новая опция оплаты 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В App Store появилась новая опция оплатыПрограммисты крупнейшего магазина приложений создали кошельки для каждого пользователя. Теперь можно просто положить определённую сумму на счёт своего аккаунта.
В App Store появился раздел, который так и называется «Добавить деньги в Apple ID».
Можно указать произвольную сумму зачисления или выбрать уже готовые шаблоны (1000, 1500, 3000, 9000 рублей). Любопытно, что данная опция появляется лишь в том случае, если к вашему Apple ID уже привязана определённая банковская карта.
Предположу, что в первую очередь эта возможность добавлена для родителей, которые готовы выделять своим детям определённую сумму на игры, но при этом хотят обезопасить себя от безграничных трат на развлечения ребёнка.
Об условиях зачисления денег на счет можно прочитать на специальной странице сайта Apple.
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