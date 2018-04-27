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«Яндекс» назвал блокировку Telegram ударом по рунету
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«Яндекс» назвал блокировку Telegram ударом по рунету 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания «Яндекс» отреагировала на неожиданное появление IP-адресов компании в списке запрещённых на территории России сайтов. Пять IP-адресов Яндекса пробыли в реестре Роскомнадзоре около двух часов и на данный момент пропали из него. Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков назвал попытки заблокировать Telegram, от которых страдают другие сайты, «неожиданным ударом по всему рунету». "Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — говорится в заявлении. "Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — заявил представитель «Яндекса». Напомним, сегодня ночью, 27 апреля 2018 года, в списке запрещённых на территории России сайтов оказались почти две сотни IP-адресов, принадлежащих Яндексу, ВКонтакте, Одноклассникам и LiveInternet, а также Twitter, Facebook и Yahoo. С утра Роскомнадзор пояснил временную блокировку через свои аккаунты в социальных сетях. По словам ведомства, кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. "В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки", — заявили в ведомстве. В Роскомнадзоре отметили, что не направляли эти адреса операторам связи для ограничения доступа. Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного интернета, ограничивая доступ к множеству ресурсов в рамках попытки заблокировать мессенджер Telegram, следует из его заявления на страничке в соцсети. "Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате чего часть пользователей «ВКонтакте» временно лишилась доступа к социальной сети. Также из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который «ВКонтакте» использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях", — отметил он. "Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических", — говорится в заявлении управляющего директора компании. По его словам, требования передачи ключей для дешифровки сообщений пользователей «невозможна по определению». Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям» и заблокировал порядка 18 миллионов IP-адресов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жалуются пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов. Недавно стало известно, что в Москве на проспекте Академика Сахарова в понедельник, 30 апреля, пройдет согласованный с властями митинг против Роскомнадзора и блокировки Telegram. Об этом говорится на сайте мероприятия. «Блокировка Telegram — это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу», — говорится в публичном обращении организаторов.
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