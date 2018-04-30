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В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России
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В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 30 апр — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир вновь призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram.
"Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу (блокировки — ред.) Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.
Ранее Дезир заявлял, что решение о блокировке Telegram ограничивает свободу выражения в России.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая своей иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.
В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.
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