В Москве началась акция против блокировки Telegram

Москве началось шествие против блокировки Telegram, передает РИАМО

Участники акции начали движение по улице Маши Порываевой в сторону Академика Сахарова, где с 15:00 по 16:00 около дома №9 состоится согласованный с властями Москвы митинг против блокировки мессенджера.

Агентство отмечает, что безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели.