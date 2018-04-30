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В Москве началась акция против блокировки Telegram
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В Москве началась акция против блокировки Telegram 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве началось шествие против блокировки Telegram, передает РИАМО.
Участники акции начали движение по улице Маши Порываевой в сторону Академика Сахарова, где с 15:00 по 16:00 около дома №9 состоится согласованный с властями Москвы митинг против блокировки мессенджера.
Агентство отмечает, что безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели.
16 апреля Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера. Сервис продолжает работать, используя для обхода блокировки IP-адреса крупных компаний, таких как Google и Amazon.
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