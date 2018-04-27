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«Человеческий фактор или ошибка». Мариничев о блокировке «ВКонтакте» и Facebook
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«Человеческий фактор или ошибка». Мариничев о блокировке «ВКонтакте» и Facebook 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников», Twitter, Facebook и других популярных ресурсов попали в список запрещённых сайтов. На данный момент в реестре фигурируют 14 IP-адресов у Amazon, 29 — у Microsoft, 33 — у Google, сообщает «Коммерсант». Блокировки происходят на фоне борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН сообщил, что причин блокировки популярных ресурсов может быть множество (слушайте аудио).
«Тут, скорее, надо в Роскомнадзоре спрашивать. Могу предположить, что раз это приложение, то оно может запрашивать различные IP-адреса. Если Роскомнадзор мониторит список всех IP-адресов, к которым Telegram обращается и в них попадает IP-адрес, например, «Одноклассников», то он может заблокировать и его. Это может быть человеческий фактор, ошибка по отбору, непроверка IP-адресов, попадающих под блокировку. Это может быть тотальная блокировка. Тут тысяча и один вариант возможны», — заверил НСН Мариничев.
Напомним, Роскомнадзор уже больше недели блокирует работу Telegram в России. Ранее в Кремле призвали не иронизировать по поводу этой деятельности ведомства. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Роскомнадзор «выполняет предписания закона, решения суда», сообщает Газета.ру.
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