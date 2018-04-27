«Человеческий фактор или ошибка». Мариничев о блокировке «ВКонтакте» и Facebook

IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса» , «Одноклассников», Twitter, Facebook и других популярных ресурсов попали в список запрещённых сайтов. На данный момент в реестре фигурируют 14 IP-адресов у Amazon , 29 — у Microsoft , 33 — у Google , сообщает «Коммерсант». Блокировки происходят на фоне борьбы Роскомнадзора с мессенджером Telegram.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН сообщил, что причин блокировки популярных ресурсов может быть множество (слушайте аудио).

«Тут, скорее, надо в Роскомнадзоре спрашивать. Могу предположить, что раз это приложение, то оно может запрашивать различные IP-адреса. Если Роскомнадзор мониторит список всех IP-адресов, к которым Telegram обращается и в них попадает IP-адрес, например, «Одноклассников», то он может заблокировать и его. Это может быть человеческий фактор, ошибка по отбору, непроверка IP-адресов, попадающих под блокировку. Это может быть тотальная блокировка. Тут тысяча и один вариант возможны», — заверил НСН Мариничев.