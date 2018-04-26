Хакеры шифруют интерфейсы удаленного управления HPE iLO 4

Хакеры атаковали несколько доступных через интернет интерфейсов удаленного управления HPE iLO 4. Злоумышленники зашифровали данные на скомпрометированных устройствах и требуют выкуп в размере 2 биткойнов. Об инциденте сообщил исследователь безопасности известный как M. Shahpasandi.

HPE iLO 4 (HPE Integrated Lights-Out) представляет собой интерфейс управления, встроенный в определенные серверы HP, который позволяет администраторам удаленно управлять устройством. Администраторы могут подключаться к iLO с помощью web-браузера или мобильного приложения.

После входа в систему администратор может получить доступ к журналам, перезагружать серверы, просматривать информацию и активировать удаленную консоль, обеспечивающую полный доступ к оболочке операционной системы.

Исследователь опубликовал скриншот экрана входа в систему HPE iLO 4 отображающий требование о выкупе, в котором указано, что жесткие диски компьютера были зашифрованы и владельцы должны заплатить выкуп, чтобы восстановить данные.

В настоящее время неясно, являются ли угрозы злоумышленников реальными, однако, по имеющимся данным, хакеры атаковали по меньшей мере 9 жертв. На указанный атакующими адрес биткойн-кошелька пока что не поступало никаких платежей.