«Вконтакте» запустил новую долгожданную функцию

Официальное приложение соцсети обзавелось возможностями аудио— и видеосвязи.

Разработчики «Вконтакте» добавили в приложение функцию, которой всем так не хватало. Отныне пользователи приложения для Android и iOS смогут совершать видеозвонки и отправлять аудиосообщения.

Чтобы новые функции стали активными, необходимо принять звонок от пользователя, у которого они уже работают. После окончания разговора новые возможности станут доступны для обоих абонентов. Об этом сообщают РИА Новости.

Таким же образом, можно звонить другим своим знакомым и подключать им тем самым новые возможности приложения. Специальный протокол передачи данных ICE гарантирует высокое качество слышимости и изображения аудиосообщений и видеозвонков. В настройках приложения можно будет выбрать, кто именно из доступных контактов сможет использовать новые функции по отношению к абоненту — все, только друзья или люди из сформированного им списка.

Напомним, ранее сообщалось о начале тестирования функции голосовых звонков во «Вконтакте». В бета-тестировании приняли участие несколько сотен человек.