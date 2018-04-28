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«Вконтакте» запустил новую долгожданную функцию
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«Вконтакте» запустил новую долгожданную функцию 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Официальное приложение соцсети обзавелось возможностями аудио— и видеосвязи.
Разработчики «Вконтакте» добавили в приложение функцию, которой всем так не хватало. Отныне пользователи приложения для Android и iOS смогут совершать видеозвонки и отправлять аудиосообщения.
Чтобы новые функции стали активными, необходимо принять звонок от пользователя, у которого они уже работают. После окончания разговора новые возможности станут доступны для обоих абонентов. Об этом сообщают РИА Новости.
Таким же образом, можно звонить другим своим знакомым и подключать им тем самым новые возможности приложения. Специальный протокол передачи данных ICE гарантирует высокое качество слышимости и изображения аудиосообщений и видеозвонков. В настройках приложения можно будет выбрать, кто именно из доступных контактов сможет использовать новые функции по отношению к абоненту — все, только друзья или люди из сформированного им списка.
Напомним, ранее сообщалось о начале тестирования функции голосовых звонков во «Вконтакте». В бета-тестировании приняли участие несколько сотен человек.
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