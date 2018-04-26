Android: ТОП-3 приложений для адресной книги

Иногда встроенные Контакты Android не радуют скудостью функционала, неинтересным оформлением, да и вообще — надоедают. Для такого случая существует великое множество программ-аналогов. Мы выбрали из них ТОП-3: пользуйтесь и радуйтесь.

Функционал в приятном интерфейсе С помощью бесплатного приложения DW Contacts & Phone Вы получаете много удобных функций в приятном интерфейсе.

Приложение предлагает продуманные списки вызовов, быстрый набор и избранное — предустановленное приложение Android этого не умеет.

Также программа ведет статистику звонков, что является большим плюсом для тех, кому нужно следить за потраченными минутами разговора. Кроме того, есть функция черного и белого списков, которая позволяет установить, когда и, прежде всего, кто сможет связаться с вами.

Расширенная версия без рекламных и количественных ограничений, однако, стоит целых 500 руб.

Секрет в резервных копиях Благодаря бесплатному приложению Contacts+ все контакты будут доступны не только на смартфоне. Резервная копия будет сохранена на любом другом устройстве, которым вы пользуетесь.

Благодаря интеллектуальной сортировке номер любимого человека, ребенка или мамы можно набрать быстрее, а заблокировать раздражающие вызовы — с помощью кнопки блокировки.

Кроме того, зайдя в тот или иной контакт, можно увидеть все данные по нему: звонки, сообщения, электронные письма и пр. Это значительно облегчает задачу найти необходимую информацию, не переходя, к примеру, из приложения в мессенджер.

Имеется также функция, упрощающее объединение дублированных контактов, но это есть и в стандартной программе. Идеальный порядок Используя бесплатный Simpler Contacts, вы получаете приложение адресной книги, которое предназначено, в первую очередь, для наведения порядка в контактах.

Приложение объединяет двойные контакты, а также может автоматически сортировать записи без имен или номеров. Таким образом можно быстро избавиться от накопившегося мусора.

Кроме того, в Simpler Contacts встроены интеллектуальные фильтры, которые позволяют поделиться своими контактами, связанными с работой, или выстраивать адресную книгу по дням рождения или любому другому принципу.

Приложение может создавать резервные копии всех контактов на случай, если телефон когда-либо потеряется. Адресная книга смартфона может объединяться с контактами различных сервисов и копироваться в облако.

Фото: компании-производители, pixabay.com Читайте также:

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