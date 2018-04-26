СМИ: Иран отозвал у Telegram лицензию на использование серверов в республике

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Власти Ирана отозвали лицензию на использование расположенных на территории страны серверов у фирмы Telegram Messenger LLP. Об этом в четверг сообщило агентство Mehr.

По его информации, выданная в 2016 году лицензия на использование иранских хостингов мессенджером Telegram отменена и объявлена недействительной. Отмечается, что эти меры могут повлиять на качество работы месенджера в Иране.

Ранее правительство Исламской Республики распространило директиву о запрете использования госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Об отказе от него также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В качестве замены Telegram иранские власти предлагают использовать отечественный мессенджер «Соруш».

По данным статистики, мессенджером Telegram пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.