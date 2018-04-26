Россия не будет вводить цензуру в Интернете — Минкомсвязи

Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета

— Алексей Волин.

Речь идет о Великой Китайской Firewall — системе, ограничивающий доступ к некоторым сайтам на территории страны. В частности, в Китае запрещен Facebook, Google и Twitter.

Волин добавил, что несмотря на то, что Россия и Китай поддерживают дружбу, сотрудничают по многим направлениям и обмениваются мнениями относительно развития медиарынка, пути у них разные: «Это пустые опасения. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай».

По его словам, Firewell, несмотря на свою дороговизну, так же подвержен обходу блокировок.