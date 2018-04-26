Россия не будет перенимать опыт Китая и вводить цензуру в Интернете, заявил заместитель министра связи Алексей Волин. Его слова передает РИА «Новости».
Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета
— Алексей Волин.
Речь идет о Великой Китайской Firewall — системе, ограничивающий доступ к некоторым сайтам на территории страны. В частности, в Китае запрещен Facebook, Google и Twitter.
Волин добавил, что несмотря на то, что Россия и Китай поддерживают дружбу, сотрудничают по многим направлениям и обмениваются мнениями относительно развития медиарынка, пути у них разные: «Это пустые опасения. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай».
По его словам, Firewell, несмотря на свою дороговизну, так же подвержен обходу блокировок.
Глава Регионального общественного центра интернет‐технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил, что надзорное ведомство пообещало больше не блокировать веерно крупные подсети, а подходить к блокировке более точечно.