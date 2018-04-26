Пенсионеры Преображенки показали себя продвинутыми пользователями 

Центр технологической модернизации образования (Темоцентр) принял участников второго этапа соревнований по компьютерному многоборью, которые организовало Управление соцзащиты населения ВАО.
ТЦСО «Сокольники» представила дружная команда, в которую вошли представители пяти районов: Преображенское, Сокольники, Метрогородок, Соколиная гора и Богородское. Пенсионеры участвовали в номинациях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» — и показали хорошие результаты в интеллектуальном поединке. Самым продвинутым пользователем была признана Наталья Скотникова из Богородского — она заняла первое место. Теперь она будет защищать честь округа на городском этапе чемпионата. У сборной команды ТЦСО «Сокольники» — второе место.