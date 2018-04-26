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Okko стал доступен на Apple TV
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Okko стал доступен на Apple TV 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Онлайн-кинотеатр Okko, стал доступен на Apple TV для пользователей в России и Казахстане.
В апреле в App Store появилось первое официальное приложение «Okko Фильмы HD. Кино и сериалы» для tvOS, разработанное для приставок Apple TV четвертого поколения и Apple TV 4K. Фильмы, мультфильмы, сериалы и документальное кино от ведущих мировых и российских производителей в высоком качестве, в том числе в Ultra HD/4K HDR, теперь можно приобрести навсегда или арендовать на 48 часов для просмотра на Apple TV.
Приобретенный контент доступен через единый пользовательский профиль на любом устройстве доступа: ПК, планшеты и смартфоны на операционных системах iOS и Android, а также на Smart TV и консолях Play Station 4. В приложении Okko для Apple TV доступны тайтлы, купленные в рамках одной учетной записи, до запуска сервиса на приставке.
«Появление приложения для Apple TV — закономерный шаг на пути к расширению количества платформ, с помощью которых пользователи могут смотреть контент в высоком качестве и без рекламы. Приложение разработано командой Okko за несколько месяцев без привлечения внешних ресурсов. Приложение Okko для iPad и iPhone пользуется большой популярностью у пользователей, поэтому я уверен, что фанаты Apple оценят простоту и функциональность нашего продукта, а также высокое качество контента и сервиса Okko», — комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.
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