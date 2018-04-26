Замминистра связи пообещал, что Россия не станетрегулировать интернет по китайскому типу

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин уверен, что Россия не станет перенимать китайский опыт государственного регулирования интернета и создавать собственный Firewall.

По его словам, несмотря на близкие контакты Пекина и Москвы , между двумя странами есть значительные различия.

«Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет", — заявил он.

Кроме того, Волин отметил, что создание российского аналога китайской Firewall было бы очень затратно в финансовом плане, а по его опыту, любой, кто пожелает попасть в Китае на заблокированный сайт, может найти пути обхода блокировки за несколько минут, пишет РИА Новости