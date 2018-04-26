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Замминистра связи пообещал, что Россия не станетрегулировать интернет по китайскому типу
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Замминистра связи пообещал, что Россия не станетрегулировать интернет по китайскому типу 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин уверен, что Россия не станет перенимать китайский опыт государственного регулирования интернета и создавать собственный Firewall.
По его словам, несмотря на близкие контакты Пекина и Москвы, между двумя странами есть значительные различия.
«Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет", — заявил он.
Кроме того, Волин отметил, что создание российского аналога китайской Firewall было бы очень затратно в финансовом плане, а по его опыту, любой, кто пожелает попасть в Китае на заблокированный сайт, может найти пути обхода блокировки за несколько минут, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее в результате попыток Роскомнадзора помешать работе мессенджера Telegram в России заблокированными оказались миллионы IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров. Проблемы возникли у многих сайтов и сервисов, никак не связанных с мессенджером, а сам Telegram Павла Дурова тем временем продолжает функционировать даже без VPN и прокси.
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