В Минкомсвязи исключили китайский вариант регулирования интернета

«Это пустые опасения. Притом что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка, мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай», — сказал Волин, передаёт РИА Новости

Он отметил, что ведя разговоры о создании Firewall, нужно учитывать и экономическую составляющую. «Штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещённым в Китае интернет-ресурсам, в течение семи минут этот доступ получат без всяких проблем», — заключил замминистра.