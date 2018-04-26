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В Минкомсвязи исключили китайский вариант регулирования интернета
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В Минкомсвязи исключили китайский вариант регулирования интернета 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Это пустые опасения. Притом что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка, мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай», — сказал Волин, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что ведя разговоры о создании Firewall, нужно учитывать и экономическую составляющую. «Штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещённым в Китае интернет-ресурсам, в течение семи минут этот доступ получат без всяких проблем», — заключил замминистра.
С 2009 года в КНР действует мощный интернет-фильтр Great Firewall of China, из-за чего в стране недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter, сайты ряда западных изданий как на китайском, так и на английском языках. В этих условиях большой популярностью пользуются местные аналоги мессенджеров.
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