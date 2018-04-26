Технология GymKit, синхронизирующая тренировки на тренажёрах с Apple Watch, стала доступна в России

Данные о сожжённых калориях, дистанции и скорости, а также о наклоне, темпе и пульсе будут синхронизироваться автоматически и передаваться от тренажёра к часам. Занятия станут комфортнее, а результаты будут сохраняться в приложении «Активность», которое ставит для пользователей индивидуальные цели и помогает отслеживать прогресс. Фото: cnet.com Apple Watch и кардиотренажёры смогут обмениваются данными без дополнительных приложений или нажатий кнопок. Синхронизация создаётся одним касанием. Обновление доступно для работы на тренажёрах крупнейших производителей — Life Fitness и TechnoGym.

Первые тренажёры TechnoGym, поддерживающие GymKit, уже установлены в клубе «Олимп» (сеть Alex Fitness) в Большом Кисловском переулке. Скоро новая функция станет доступна в других клубах. Статьи по теме В Apple Watch Series 3 появились новые функции для спортсменов Как пользоваться приложением Apple «Здоровье» и зачем оно нужно Тестовое задание: обзор 3 моделей спортивных часов 10 крутых гаджетов, которые помогут вести здоровый образ жизни