Ещё
Опубликован эксплоит для уязвимости Total Meltdown
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован эксплоит для уязвимости Total Meltdown 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Системным администраторам, не установившим последние патчи для Windows 7 или Server 2008 R2, исправляющие уязвимость Meltdown, настоятельно рекомендуется сделать это в ближайшее время, поскольку эксплоит уже доступен в интернете.
Компания Microsoft выпустила патч для Meltdown в январе нынешнего года, однако он не только оказался бесполезным, но и еще больше усугубил ситуацию. Если изначально Meltdown позволяла вредоносному приложению или авторизованному пользователю читать содержимое памяти ядра процессора, то после установки обновлений стало возможным не только читать, но и записывать в память ядра, получив полный контроль над уязвимой системой. Новая уязвимость получила название Total Meltdown.
Дело в том, что инженеры Microsoft случайно обозначили таблицы страниц, описывающие память компьютера, как доступные для чтения и записи для непривилегированных программ. В результате, обычные приложения могли перестраивать отображение файлов в память как обязательное для беспрепятственного доступа к виртуальной памяти ядра.
В конце прошлого месяца Microsoft выпустила обновление, исправляющее вызванные зимними патчами проблемы. Системным администраторам рекомендуется установить их как можно скорее, поскольку исследователь под псевдонимом XPN опубликовал код для эксплуатации уязвимости, возникшей после установки зимних патчей. Эксплоит позволяет обычному пользователю повысить свои привилегии до уровня администратора. Работа эксплоита показана в видео ниже.
Команда Xen также обнаружила ошибку в своем январском патче и выпустила новый.
SecurityLab.ru: последние новости
Производитель инструмента для взлома iPhone стал жертвой шантажистов Обзор инцидентов безопасности за период с 16 по 22 апреля 2018 года MikroTik устранила 0Day-уязвимость в своем оборудовании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»44
Россиян оставят без торговых центров187
Трамп унизил Макрона97
Самбурская унизила Летучую16
Украинцев оставили без вузов49
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение