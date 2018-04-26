Google, Facebook и Microsoft меняют пистолеты обычные на водяные

Компании Google , Facebook и Microsoft одна за другой подтвердили своё намерение сменить эмодзи с реалистичным пистолетом/револьвером на изображения детского водяного пистолета.

Apple , WhatsApp, Samsung и Twitter совершили такой переход ещё раньше. Таким образом, в ближайшее время не останется крупных программных платформ, где бы использовались реалистичные эмодзи лёгкого огнестрельного оружия.

Facebook всё еще использует эмодзи с револьвером, но представитель компании подтвердил журналистам ресурса Emojipedia о скором переходе на игрушечный водяной пистолет.

Microsoft уже показала превью нового эмодзи и собирает на него отзывы. Интересно, что переход на реальный огнестрел Microsoft совершила только в 2016 году, а до этого она использовала фантастический космический бластер. Google только что обновила открытый репозиторий Noto Color Emoji уже с новым дизайном. Как ожидается, он будет распространяться на Android-устройства через библиотеку Google EmojiCompat, что позволит выпускать обновления эмодзи отдельно от апдейта ОС.