Крупнейший корейский телеком-оператор запустит блокчейн-сервис для управления активами

Южнокорейская телекоммуникационная компания SK Telecom сообщила о запуске нового сервиса по управлению активами, который будет работать на базе блокчейн-технологий и сможет соединить интересы блокчейн-стартапов и инвесторов. Вице-президент компании Oh Se-hyeon говорит, что новый продукт позволит пользователям управлять всеми своими банковскими аккаунтами, кредитными картами, бонусами и другими нематериальными активами, включая криптовалюты, в одном месте с минимальными финансовыми рисками. Кроме того, благодаря платформе, разработанной SK Telecom, корейские стартапы смогут без проблем участвовать в ICO. В этом им будут помогать технические и финансовые консультанты компании.