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Соцсети вредны для людей среднего возраста
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Соцсети вредны для людей среднего возраста 

Medaboutme.ru 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
Американские социологи из Университета Темпл обнаружили, что социальные сети негативно влияют на психику людей среднего и пожилого возраста. Для молодежи общение в соцсетях, напротив, полезно и содержит в себе множество положительных аспектов.
Ученые опросили почти 750 человек разного возраста. Их интересовало, испытывают ли они стресс, переживают ли нервные срывы, а также являются ли они постоянными пользователями таких соцсетей, как Facebook, Twitter, Instagram или Snpachat.
Оказалось, что люди в возрасте от 30 до 49 лет, а также старше 50 лет, намного чаще сообщают о расстройствах психического здоровья, если они часто посещают соцсети. По расчетам исследователей, они оказываются на грани нервного срыва на 22% чаще, чем люди, которые не общаются в соцсетях. В то же время «жители сети» в возрасте от 18 до 29 лет («миллениалы»), выросшие в эпоху доступного интернета, таких проблем не испытывают.
Люди среднего и старшего возраста просматривают чужие блоги, статусы и сравнивают свою жизнь с жизнями других людей. А ведь известно, что большинство людей выкладывает онлайн лишь гиперпозитивную информацию. Сравнение собственных ожиданий и чужих успехов складывается в голове пользователя в мало реалистичную картину, ухудшающую его самооценку и уровень удовлетворенности жизнью. Все это накладывается на кризис среднего возраста и усиливает его.
Ученые отмечают, что полученные ими данные вовсе не значат, что взрослые люди должны начать бояться развития тревожности и депрессии из-за слишком большого количества времени, проведенного в сети. Они напоминают, что представители соцсетей рекомендуют своим пользователям больше общаться друг с другом, а не только лишь просматривать сообщения об успехах и приукрашенные фото в блогах.
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