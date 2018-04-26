Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOS 

Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOSСтартап Crowdfense из Соединенных Арабских Эмиратов предлагает $3 млн за найденную уязвимости «нулевого дня» в iOS.
Уязвимости «нулевого дня» — это ошибки или уязвимости, которые неизвестны разработчикам ПО. Например, Google, Apple или Microsoft. Они позволяют компаниям, вроде Crowdfense использовать «дыру» для своих личных целей, таких как разработка инструментов для джейлбрейка.
Правда, директор Crowdfense Андреа Заппароли утверждает, что уязвимости будут переданы правоохранительным органам и разведывательным службам. Большей конкретики от компании, увы, не дождёшься. Да и своих инвесторов Заппароли называть, разумеется, отказался.
iOS не единственная платформа, которой интересуется стартап. Создателям также интересны Windows, macOS и Android. Общая сумма, которую готовы потратить инициаторы — $10 млн Кто они и откуда взялись, к сожалению, в подробностях не раскрывается.