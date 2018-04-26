Ещё
Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOS 

iPhones.ru 40 минут назад
Фото: iPhones.ru
Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOSСтартап Crowdfense из Соединенных Арабских Эмиратов предлагает $3 млн за найденную уязвимости «нулевого дня» в iOS.
Уязвимости «нулевого дня» — это ошибки или уязвимости, которые неизвестны разработчикам ПО. Например, Google, Apple или Microsoft. Они позволяют компаниям, вроде Crowdfense использовать «дыру» для своих личных целей, таких как разработка инструментов для джейлбрейка.
Правда, директор Crowdfense Андреа Заппароли утверждает, что уязвимости будут переданы правоохранительным органам и разведывательным службам. Большей конкретики от компании, увы, не дождёшься. Да и своих инвесторов Заппароли называть, разумеется, отказался.
iOS не единственная платформа, которой интересуется стартап. Создателям также интересны Windows, macOS и Android. Общая сумма, которую готовы потратить инициаторы — $10 млн  Кто они и откуда взялись, к сожалению, в подробностях не раскрывается.
iPhones.ru: последние новости
Российские депутаты хотят ограничить время пользования соцсетями до 3-х часов Хакеры взломали устройство GrayKey для обхода защиты iPhone Дуров рассказал, за что на самом деле борется Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США82
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель227
Назван доход говорившей с Путиным звезды32
Глава МЧС ответил Михалкову250
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»134
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение