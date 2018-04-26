Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOS

Мутный стартап предлагает $3 млн за уязвимости iOSСтартап Crowdfense из Соединенных Арабских Эмиратов предлагает $3 млн за найденную уязвимости «нулевого дня» в iOS.

Уязвимости «нулевого дня» — это ошибки или уязвимости, которые неизвестны разработчикам ПО. Например, Google Apple или Microsoft . Они позволяют компаниям, вроде Crowdfense использовать «дыру» для своих личных целей, таких как разработка инструментов для джейлбрейка.

Правда, директор Crowdfense Андреа Заппароли утверждает, что уязвимости будут переданы правоохранительным органам и разведывательным службам. Большей конкретики от компании, увы, не дождёшься. Да и своих инвесторов Заппароли называть, разумеется, отказался.

iOS не единственная платформа, которой интересуется стартап. Создателям также интересны Windows, macOS и Android. Общая сумма, которую готовы потратить инициаторы — $10 млн Кто они и откуда взялись, к сожалению, в подробностях не раскрывается.