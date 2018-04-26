3 лайфхака для работы за компьютером

Представляем три лайфхака, которые будут полезны любому пользователю Windows и Microsoft Office.

Windows: Восстанавливаем поврежденные системные файлы Сообщение об ошибке «0х8000fff (E_ UNEXPECTED)» может появиться в Windows в связи с произведенными обновлениями или попытками восстановления системы. Как правило, за эту ошибку отвечают поврежденные системные файлы.

Чтобы восстановить эти файлы, откройте командную строку, воспользовавшись правами администра тора. Для этого введите «Выполнить» в строку поиска меню «Пуск» в Windows. Нажмите правой кнопкой мыши на результат поиска и перейдите в контекстном меню к команде «Запуск от имени администратора». Введите команду «sfc / scannow» и нажмите клавишу Enter.

Вспомогательная служба Windows sfc (System File Checker) выполнит проверку системных файлов и заменит поврежденные файлы. Теперь вы можете воспользоваться инструментом DISM (Deployment Image Servicing and Management) и произвести дальнейший «ремонт» и восстановление системы. Введите команду «Dism /Online /Cleanup— Image / ScanHealth», а затем команды «Dism /Online /Cleanup-Image / Check Health» и «Dism /Online /Cleanup-Image / RestoreHealth».

PowerPoint: Уменьшаем размер презентации с помощью сжатия изображений Если вы добавите в презентацию PowerPoint сжатые изображения, то размер самого файла значительно уменьшится, а качество не пострадает. Не секрет, что львиную долю информации в презентации составляют графики и картинки.

Откройте файл презентации, размер которой вы хотите уменьшить. Нажмите в левом верхнем углу окна программы на «Файл» и кликните по «Сохранить как». Выберите название и место сохранения файла. В открывшемся окне в нижней части рядом с кнопкой «Сохра нить» нажмите на «Сервис» и в выпадающем списке выберите «Сжать рисунки…». Далее появится окно, где вы сможете посмотреть различные способы сжатия выбранного изображения.

С помощью опции «Использовать разрешение документа» можно сжать размер изображения до выбранного количества пикселей на дюйм. Также здесь можно активировать опцию «Удалить обрезанные области рисунков.

Windows 10: Взламываем реестр и удаляем OneDrive из Проводника Начиная с версии Windows 8.1, облачный сервис OneDrive — это неотъемлемая составляющая системы, поэтому так просто деактивировать или удалить его у вас не получится. Вы можете сделать так, чтобы OneDrive перестал синхронизироваться с облаком и подключаться к другим приложениям.

Для этого откройте реестр, введя в текстовое поле окна „Выполнить“ команду „regedit“. Открыть окно „Выполнить“ вы можете, нажав комбинацию клавиш „Win+R“. Перейдите к ключу „HKEY_ LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Policies\Microsoft\Windows\OneDrive“. Если по данному ключу нет папки, вам нужно ее создать. Нажмите правой кнопкой мыши на папку „Windows“ и вызовите в контекстном меню опции „Создать“ и „Раздел“ и задайте для него имя „OneDrive“.

Теперь щелкните правой кнопкой мыши на созданную папку и выберите в контекстном меню „Создать | „Параметр DWORD (32 бита)“ и введите „DisableFileSync“. Измените значение нового параметра на „1“ и подтвердите действия нажатием на „ОК“. Закройте окно редактора реестра и перезагрузите компьютер.

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