Долю в нежилом помещении можно продать через «личный кабинет» Росреестра

Закон требует, чтобы продавец направлял всем участникам долевой собственности извещение о намерении продать свою долю. Если продается нежилое помещение (гараж или офис) и адресатов более 20, это можно сделать с помощью электронных сервисов. Извещение отправляется через сервис «личный кабинет» сайта Росреестра . Для авторизации в нем используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг РФ

"Как только продавец заполнил форму извещения, оно становится доступным для просмотра на сайте Росреестра, — говорит начальник отдела управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова . — Три месяца оно присутствует на сайте, а потом перемещается в архив, доступ к которому имеют только государственные регистраторы прав. Общий срок хранения на сайте сведений об извещении составляет три года. За публикацию извещения на сайте Росреестра плата не взимается".

Удобно и сособственникам, которые активизировали свой «личный кабинет» на сайте Росреестра: в течение трех дней после публикации извещения на сайте им придет соответствующее уведомление о продаже. У них будет месяц, чтобы решить, приобрести ли выставленную на продажу долю.

Сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец известил собственников о продаже доли через сайт Росреестра, то при нотариальном удостоверении сделки подтверждать это не потребуется, поскольку нотариус сможет самостоятельно проверить информацию.