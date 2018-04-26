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Минкомсвязи исключил регулирование интернета, как в Китае
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Минкомсвязи исключил регулирование интернета, как в Китае 

BFM.RU 1 час назад
Россия никогда не пойдет по китайскому пути регулирования интернета, заявил РИА Новости замминистра связи Алексей Волин. Он назвал это «пустыми опасениями».
«Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет», — cказал Волин.
По его словам, находясь в Китае, любой человек, сможет получить доступ к запрещенным в КНР интернет-ресурсам в течение 7 минут.
В Китае с 2009 года в интернете действует мощный фильтр Great Firewall of China, из-за этого ряд иностранных сайтов, таких как Google, Facebook и Twitter, недоступен. В условиях недоступности иностранных соцсетей огромной популярной пользуются китайские аналоги — WeChat, Weibo, QQ.
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