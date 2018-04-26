Минкомсвязи исключил регулирование интернета, как в Китае

«Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет», — cказал Волин.

По его словам, находясь в Китае, любой человек, сможет получить доступ к запрещенным в КНР интернет-ресурсам в течение 7 минут.