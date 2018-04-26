Роскомнадзор планирует сломать обновления операционных систем и приложений

Роскомнадзор планирует сломать обновления операционных систем и приложенийТелеграм-каналу «Незыгарь» удалось найти два снимка документа, который предназначен для внутренного использования Роскомнадзором и операторами сотовой связи.

«О проведении эксперимента» — так называется состоящий из двух страниц документ. А экспериментом ведомства будет «тестовая блокировка трафика», который предложено пресекать операторам связи.

Ниже публикуем тот самый документ:

Google и Похоже, что так Роскомнадзор будет тестировать новый способ блокировки. Пригодится он ведомству в том случае, если Microsoft Apple откажутся удалять Telegram из своих магазинов приложений.

В результате описанных в документе мер, пользователи не смогут обновлять Telegram, а РКН на этом планирует выиграть. Страшно представить, сколько нам придется жить без апдейтов в случае принятия регулятором таких мер блокировки мессенджера.