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Отключен крупнейший сервис по осуществлению заказных DDoS-атак
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Отключен крупнейший сервис по осуществлению заказных DDoS-атак 

SecurityLab.ru 44 минуты назад
Сотрудники Европола отключили сайт WebStresser, где любой желающий мог заказать DDoS-атаку, заплатив от €15 за месяц. WebStresser считался самым крупным online-сервисом по осуществлению заказных DDoS-атак и на момент закрытия насчитывал свыше 136 тыс. пользователей. За последние несколько лет с помощью WebStresser было осуществлено более 4 млн атак.
В международной полицейской операции под названием «Power Off» приняли участие правоохранительные органы Нидерландов, Великобритании, Сербии, Хорватии, Испании, Италии, Германии, Австралии, Гонконга, Канады и США. В ходе операции правоохранители отключили и изъяли серверы сайта, находившиеся в Нидерландах, Германии и США. Кроме того, в Великобритании, Хорватии, Сербии и Канаде были произведены аресты его администраторов.
Как сообщает Европол, в отношении самых активных пользователей сервиса, осуществивших наибольшее число DDoS-атак за последние годы, были предприняты «меры». В чем они заключаются, правоохранители не уточняют, однако известно, что пользователи находились в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии и Канаде.
Сервис WebStresser был запущен в 2015 году. Изначально он был совсем небольшим, но со временем разросся и приобрел большую популярность. С каждым годом администраторы сервиса совершенствовали его, предлагая своим клиентам новые типы DDoS-атак. Они даже разработали мобильное приложение, позволяющее осуществлять атаки, находясь вдали от компьютера. Оплата за подписку осуществлялась через PayPal или в биткойнах.
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