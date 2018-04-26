Отключен крупнейший сервис по осуществлению заказных DDoS-атак

Сотрудники Европола отключили сайт WebStresser, где любой желающий мог заказать DDoS-атаку, заплатив от €15 за месяц. WebStresser считался самым крупным online-сервисом по осуществлению заказных DDoS-атак и на момент закрытия насчитывал свыше 136 тыс. пользователей. За последние несколько лет с помощью WebStresser было осуществлено более 4 млн атак.

Великобритании, Сербии, Хорватии, Испании, Италии, Германии, Австралии, Гонконга, Канады и В международной полицейской операции под названием «Power Off» приняли участие правоохранительные органы Нидерландов США . В ходе операции правоохранители отключили и изъяли серверы сайта, находившиеся в Нидерландах, Германии и США. Кроме того, в Великобритании, Хорватии, Сербии и Канаде были произведены аресты его администраторов.

Как сообщает Европол, в отношении самых активных пользователей сервиса, осуществивших наибольшее число DDoS-атак за последние годы, были предприняты «меры». В чем они заключаются, правоохранители не уточняют, однако известно, что пользователи находились в Нидерландах, Испании, Италии, Хорватии, Великобритании, Австралии и Канаде.