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Обезврежен крупнейший в мире сайт-"киллер"
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Джигарханян впал в кому

Обезврежен крупнейший в мире сайт-"киллер" 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Правоохранительные органы Европы и Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) объявили о закрытии WebStresser — крупнейшего в мире сервиса, оказывавшего услуги по организации распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). За площадке можно было заказать «убийство» любого сайта по цене от $15 в месяц.
В операции Operation Power Off участвовали сотрудники полиции 12 стран. Как сообщается на сайте Интерпола, спецслужбы заблокировали инфраструктуру WebStresser в США, Великобритании и Нидерландах. Также были арестованы 6 человек, в том числе в Австралии и Гонконге, подозреваемых в управлении WebStresser.
Имена задержанных не называются. По данным специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса, под стражу был взят Юван Миркович, который ранее открыто обсуждал свое участие в WebStresser на Facebook. Свою последнюю запись 19-летний житель Сербии оставил 3 апреля, за день до начала операции.
∎Роскомнадзор: DDoS-атаки на наш сайт шли из-за рубежа читайте также
WebStresser считалась крупнейшей площадкой для оказания услуг, позволяющих «обрушить» любой сайт. На ней было зарегистрировано 136 тысяч пользователей, которые в общей сложности заказали свыше 4 миллионов DDoS-атак.
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