Роскомнадзор: блокировка Telegram переросла в противостояние с американскими IT-гигантами

"И Amazon , и Google , и другие провайдеры абсолютно точно знают, какой диапазон IP они выдали Telegram, на каких подсетях они находятся, и как технически изолировать эти IP-адреса, чтобы их технически могли заблокировать операторы связи на территории РФ", — сказал Субботин.

Он добавил, что на текущий момент политические интересы этих компаний превалируют над соображениями коммерческой выгоды.

Субботин отметил, что, прежде чем начать блокировать подсети Amazon и Google, Роскомнадзор вел переговоры с компаниями о добровольном исполнении решения российского суда и самостоятельного ограничения доступа к Telegram в России.

"Я лично общаюсь с представителями Google, с представителями Amazon, причем в ежедневном режиме. До принятия решения о блокировке подсетей, мы естественно предлагали компаниям нормально исполнить решение российского суда", — сказал он.