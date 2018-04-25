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Роскомнадзор: блокировка Telegram переросла в противостояние с американскими IT-гигантами
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Роскомнадзор: блокировка Telegram переросла в противостояние с американскими IT-гигантами 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Блокировка Telegram в России переросла в противостояние с американскими IT-гигантами. Такое мнение высказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на совещании с представителями компаний, пострадавших от блокировки Telegram.
"И Amazon, и Google, и другие провайдеры абсолютно точно знают, какой диапазон IP они выдали Telegram, на каких подсетях они находятся, и как технически изолировать эти IP-адреса, чтобы их технически могли заблокировать операторы связи на территории РФ", — сказал Субботин.
Он добавил, что на текущий момент политические интересы этих компаний превалируют над соображениями коммерческой выгоды.
Субботин отметил, что, прежде чем начать блокировать подсети Amazon и Google, Роскомнадзор вел переговоры с компаниями о добровольном исполнении решения российского суда и самостоятельного ограничения доступа к Telegram в России.
"Я лично общаюсь с представителями Google, с представителями Amazon, причем в ежедневном режиме. До принятия решения о блокировке подсетей, мы естественно предлагали компаниям нормально исполнить решение российского суда", — сказал он.
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