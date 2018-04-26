Инструмент для создания вредоносных документов Microsoft Office обнаружен в даркнете

Исследователи безопасности из компании Flashpoint обнаружили в даркнете инструмент для автоматического создания документов Microsoft Office со встроенными вредоносными макросами. Созданные программой, получившей название Rubella Macro Builder, загрузчики способны инфицировать компьютер жертвы банковскими троянами.

«Созданный с помощью Rubella вредонос распространяется, как правило, через вложения Microsoft Word или Excel в электронных письмах выступая в роли загрузчика на первом этапе заражения. Он загружает дополнительное вредоносное ПО на компьютер жертвы. Инструмент не использует какие-либо уязвимости, полагаясь на методы социальной инженерии, обманом заставляя жертву разрешить запуск вредоносного макроса», — отметили специалисты.

По словам экспертов, впервые данный инструмент появился на одном из «популярнейших русскоязычных хакерских форумов» в феврале текущего года. Изначально стоимость инструмента составляла $500 за месяц использования, однако в апреле сумма была снижена до $120 за трехмесячную подписку.

В Rubella Macro Builder присутствуют различные алгоритмы шифрования и методы для загрузки и выполнения дополнительного вредоносного кода, а также возможность генерирования документов с различными приманками.