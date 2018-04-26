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В Челябинске запускают сервис каршеринга
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В Челябинске запускают сервис каршеринга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В мае в Челябинске начнет работать первая каршеринговая компания. На начальном этапе для жителей областного центра будет доступно порядка 50 автомобилей марки Lifan, пишет «Ъ–Южный Урал».
В среднем одна минута аренды машины будет стоить 8 рублей. В эту сумму включены страховка и бензин. Впрочем, южноуральцам предоставят также возможность вносить посуточную оплату.
Эксперты отмечают, что в ближайшее время каршеринг, скорее всего, не станет популярным в регионе. «Первопроходцам сначала придется объяснять людям, что это за услуга и какие у нее преимущества по сравнению с личным автомобилем, — считает старший аналитик компании „Фридом финанс“ Богдан Зварич. — Число пользователей первое время будет расти достаточно медленно, а потенциальные клиенты будут присматриваться к сервису, оценивая плюсы».
В самой компании меж тем заявляют, что их целевая аудитория — люди в возрасте от 18 до 35 лет. «В более старших возрастных категориях мы ожидаем меньше пользователей — в основном командированных, тех, кто оставил машину в автосервисе», — подчеркивают представители организации.
Недавно «ФедералПресс» писал, что «Яндекс» запустил сервис аренды автомобилей по Московской области. Компания установила цену на уровне пяти рублей за минуту поездки.
Фото: ru.wikipedia.org
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