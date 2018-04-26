В Челябинске запускают сервис каршеринга

В мае в Челябинске начнет работать первая каршеринговая компания. На начальном этапе для жителей областного центра будет доступно порядка 50 автомобилей марки Lifan, пишет «Ъ–Южный Урал».

В среднем одна минута аренды машины будет стоить 8 рублей. В эту сумму включены страховка и бензин. Впрочем, южноуральцам предоставят также возможность вносить посуточную оплату.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время каршеринг, скорее всего, не станет популярным в регионе. «Первопроходцам сначала придется объяснять людям, что это за услуга и какие у нее преимущества по сравнению с личным автомобилем, — считает старший аналитик компании „Фридом финанс“ Богдан Зварич . — Число пользователей первое время будет расти достаточно медленно, а потенциальные клиенты будут присматриваться к сервису, оценивая плюсы».

В самой компании меж тем заявляют, что их целевая аудитория — люди в возрасте от 18 до 35 лет. «В более старших возрастных категориях мы ожидаем меньше пользователей — в основном командированных, тех, кто оставил машину в автосервисе», — подчеркивают представители организации.

Фото: ru.wikipedia.org