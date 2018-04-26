В Приморье Роскомнадзор опроверг блокировку ресурсов интернета 

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю опровергло информацию о блокировке крупнейших интернет‐ресурсов. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на сайт краевого УРКН.
В связи с публикацией сообщений об ограничении доступа к сетевым ресурсам компании Google информируем, что Ip-адреса
Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись
— приморский Роскомнадзор.
Как отмечает информационное агентство, эта информация не согласуется со славами главы ведомства.
Это была подсеть американской компании Amazon, которая включала в себя более 600 тыс.
IP-адресов
… наши специалисты оперативно разобрали подсеть, и уже в районе 18:00 мы выгрузили ее операторам связи. С 19:00 до 22:00 наши специалисты вновь зафиксировали деградацию мессенджера на территории России. Однако затем он перешел на подсеть Google, в которой было 540 тыс.
IP-адресов. Конечно, такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течение
двух-четырех
минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть
Переговоры представителей Роскомнадзора с Amazon и Google для прекращения передачи
IP-адресов
Telegram в соответствии с решением российского суда пока результатов не принесли.