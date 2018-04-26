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Хакеры нацелятся на интернет-кошельки
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Хакеры нацелятся на интернет-кошельки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Деньги россиян, в том числе криптокошельки, могут стать в 2018 году основными целями хакерских атак на мобильные устройства, предупреждает центр "Антистихия" и напоминает, что свыше 40% пользователей заходят в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств.
"Антистихия" — всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными жертвами, а также нанести большой экономический урон.
"В зоне риска в 2018 году окажутся пользователи мобильных устройств. Около 41% пользователей в России заходит в системы онлайн-банкинга с мобильных устройств. В связи с этим значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены на смартфоны и планшеты. В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По данным центра, в 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты, в том числе направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%). В общем количестве хакерских атак в России DDoS-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%.
Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ свидетельствует о резком обострении противоборства в киберсфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.
При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности России отмечали низкую осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.
С 1 января действует закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.
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