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Интересная идея 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
В США сейчас бьет во все колокола новое популярное приложение MoviePass (точнее новым назвать его сложно, поскольку на рынке оно с 2011 года, но очевидно довели до ума его только сейчас). В чем суть? В том, что человек платит за ежемесячную подписку 6,95$ (около 430 рублей) и имеет возможность бесплатно смотреть в кинотеатре по одному 2D-фильму каждый день на протяжении оплаченного месяца. То есть если в месяце, например, 30 дней, то являясь подписчиком вы можете в рамках подписки сходить в кино 30 раз, и все это удовольствие обойдется вам в ~430 рублей. В данный момент к приложению подключен 91% кинотеатров США. Количество пользователей перевалило за 2 миллиона.
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