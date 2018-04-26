Интересная идея 

В США сейчас бьет во все колокола новое популярное приложение MoviePass (точнее новым назвать его сложно, поскольку на рынке оно с 2011 года, но очевидно довели до ума его только сейчас). В чем суть? В том, что человек платит за ежемесячную подписку 6,95$ (около 430 рублей) и имеет возможность бесплатно смотреть в кинотеатре по одному 2D-фильму каждый день на протяжении оплаченного месяца. То есть если в месяце, например, 30 дней, то являясь подписчиком вы можете в рамках подписки сходить в кино 30 раз, и все это удовольствие обойдется вам в ~430 рублей. В данный момент к приложению подключен 91% кинотеатров США. Количество пользователей перевалило за 2 миллиона.