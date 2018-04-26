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Apple заменит бракованный аккумулятор MacBook Pro абсолютно бесплатно
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Apple заменит бракованный аккумулятор MacBook Pro абсолютно бесплатно 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Компания Apple сообщила о запуске программы по замене дефектных аккумуляторов в ноутбуках MacBook Pro. Проблема коснулась «ограниченного количества» 13-дюймовых моделей без тачбара, выпуск которых осуществлялся в период с октября 2016 и октября 2017 гг.
О том, попадает ли батарея под замену, обладатели ноутбуков узнают на странице поддержки Apple, проверив серийный номер устройства. Если брак получит подтверждение, пользователям предлагается посетить сертифицированный сервис-центр или розничный магазин, в котором новый аккумулятор поставят абсолютно бесплатно. Если замена была осуществлена за свой счет, компания возместит потраченные средства.
Программа действует в течение пяти лет с момента релиза дефектного MacBook, но при этом в компании отметили, что она не продлевает стандартный гарантийный срок и не распространяется на 13-дюймовые модели с тачбаром. Что касается новых «Макбуков», компания представит удешевленный Air стоимостью $899 в рамках WWDC 2018.
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