Apple заменит бракованный аккумулятор MacBook Pro абсолютно бесплатно

Компания Apple сообщила о запуске программы по замене дефектных аккумуляторов в ноутбуках MacBook Pro. Проблема коснулась «ограниченного количества» 13-дюймовых моделей без тачбара, выпуск которых осуществлялся в период с октября 2016 и октября 2017 гг.

О том, попадает ли батарея под замену, обладатели ноутбуков узнают на странице поддержки Apple, проверив серийный номер устройства. Если брак получит подтверждение, пользователям предлагается посетить сертифицированный сервис-центр или розничный магазин, в котором новый аккумулятор поставят абсолютно бесплатно. Если замена была осуществлена за свой счет, компания возместит потраченные средства.

Программа действует в течение пяти лет с момента релиза дефектного MacBook, но при этом в компании отметили, что она не продлевает стандартный гарантийный срок и не распространяется на 13-дюймовые модели с тачбаром. Что касается новых «Макбуков», компания представит удешевленный Air стоимостью $899 в рамках WWDC 2018.