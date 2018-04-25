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Facebook снял рекламу о том, каким плохим стал Facebook
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Facebook снял рекламу о том, каким плохим стал Facebook 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Facebook снял рекламу о том, каким плохим стал FacebookFacebook сейчас переживает не лучшие времена, репутация сильно подпорчена в связи с последними скандалами об утечке данных пользователей.
Настало время исправляться, поэтому компания запустила специальную рекламную кампанию. Открывает её ролик с названием «Здесь вместе».
В видео диктором кратко озвучиваются все скандалы, участником которых стала Facebook. Пора «возвращаться к корням». Кампания призвана напомнить, почему люди завели аккаунты в социальной сети: друзья, старые школьные товарищи, коллеги по работе, близкие и родственники.
С этого момента Facebook будет делать больше, чтобы вы были в безопасности и защищали свою конфиденциальность. Поэтому мы все можем вернуться к тому, что в первую очередь сделало Facebook большим: друзья.
Компания пообещала защищать приватность данных пользователей, дабы они могли вернуться на Facebook. А также выпустить ещё ряд роликов в поддержку кампании.
Одно «но»: ни один рекламный ролик и пустые обещания не способны исправить ситуацию. Репутацию придётся заслуживать заново, иначе пользователи продолжат уходить из социальной сети.
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