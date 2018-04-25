Spotify представила масштабное обновление своего музыкального сервиса 

Spotify объявила о масштабных изменениях в ходе мероприятия в Нью-Йорке. Прежде всего обновление будет направлено на пользователей, которые пользуются сервисом бесплатно. Слушатели получат доступ к тем функциям, которые ранее предоставлялись только платно.
Краткий обзор нововведений, которые были показаны на презентации:
Прослушивание музыки в приложении теперь потребляет на 75% меньше трафика.
Пользователи бесплатной подписки получат доступ к 15 плей-листам, которые будут уникальны для каждого пользователя, поскольку основаны на личных музыкальных предпочтениях.
Ранее бесплатное прослушивание было возможно только в режиме «перемешивания». Теперь же пользователи смогут выбрать конкретный трек для прослушивания, если он находится в ранее сформированных приложением списках воспроизведения.
Вкладка «Радио» была переработана. Отныне есть доступ к персонализованным радиостанциям.
Версия Spotify для планшетов стала еще лучше: можно прослушивать любую музыку, ограничения в виде режима «перемешивания» больше нет.
Само собой, нас ждет еще и обновленный дизайн приложения на всех поддерживаемых платформах.
Помимо этого, компания поделилась, сколько людей пользуются сервисом на данный момент: 71 миллион пользователей оплачивают подписку, когда как около 90 миллионов слушают музыку на бесплатной основе.
Что интересно, одна из вещей, о которых на презентации не было сказано ни слова, — это голосовое управление, несмотря на то что в последних версиях приложения полным ходом идет тестирование этой функции.