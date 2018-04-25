Spotify представила масштабное обновление своего музыкального сервиса

Spotify объявила о масштабных изменениях в ходе мероприятия в Нью-Йорке . Прежде всего обновление будет направлено на пользователей, которые пользуются сервисом бесплатно. Слушатели получат доступ к тем функциям, которые ранее предоставлялись только платно.

Краткий обзор нововведений, которые были показаны на презентации:

Прослушивание музыки в приложении теперь потребляет на 75% меньше трафика.

Пользователи бесплатной подписки получат доступ к 15 плей-листам, которые будут уникальны для каждого пользователя, поскольку основаны на личных музыкальных предпочтениях.

Ранее бесплатное прослушивание было возможно только в режиме «перемешивания». Теперь же пользователи смогут выбрать конкретный трек для прослушивания, если он находится в ранее сформированных приложением списках воспроизведения.

Вкладка «Радио» была переработана. Отныне есть доступ к персонализованным радиостанциям.

Версия Spotify для планшетов стала еще лучше: можно прослушивать любую музыку, ограничения в виде режима «перемешивания» больше нет.

Само собой, нас ждет еще и обновленный дизайн приложения на всех поддерживаемых платформах.

Помимо этого, компания поделилась, сколько людей пользуются сервисом на данный момент: 71 миллион пользователей оплачивают подписку, когда как около 90 миллионов слушают музыку на бесплатной основе.

Что интересно, одна из вещей, о которых на презентации не было сказано ни слова, — это голосовое управление, несмотря на то что в последних версиях приложения полным ходом идет тестирование этой функции.