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Упавшие из-за блокировки Роскомнадзора продажи e-полисов ОСАГО нормализовались
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Упавшие из-за блокировки Роскомнадзора продажи e-полисов ОСАГО нормализовались 

Авторадио 1 час назад
Количество проданных электронных полисов ОСАГО через систему «Е-Гарант» вернулось к значению показателей минувшей недели. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Российского союза страховщиков. Ранее в компании жаловались на перебои в работе системы. Они возникли из-за блокировки ряда IP-адресов в связи с закрытием Telegram в России. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля. Это было сделано в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Поводом стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова отдать спецслужбам ключи шифрования сообщений. Он пошел на это, чтобы сохранить анонимность пользователей. ФСБ усмотрела в этом угрозу безопасности страны.
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