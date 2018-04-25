Упавшие из-за блокировки Роскомнадзора продажи e-полисов ОСАГО нормализовались 

Количество проданных электронных полисов ОСАГО через систему «Е-Гарант» вернулось к значению показателей минувшей недели. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Российского союза страховщиков. Ранее в компании жаловались на перебои в работе системы. Они возникли из-за блокировки ряда IP-адресов в связи с закрытием Telegram в России. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля. Это было сделано в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Поводом стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова отдать спецслужбам ключи шифрования сообщений. Он пошел на это, чтобы сохранить анонимность пользователей. ФСБ усмотрела в этом угрозу безопасности страны.